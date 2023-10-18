اتحادية كرة اليد تعلن تأجيل مباريات الأسبوع الحالي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء على الفايسبوك، عن تأجيل المباريات المبرمجة هذا الأسبوع.

و أكدت إتحادية كرة اليد، أن قرار تالأجيل لتاريخ لاحق تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجاء القرار ساعات فقط بعد إعلان الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تعليق جميع النشاطات الرياضية بما فيها كرة القدم، بالنظر إلى الوضع السائد في فلسطين، التي اضطهدت يوم أمس من قبل أبناء صهيون الغاصبين في مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته العديد من الشهداء.

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