اتحادية كرة اليد تكشف برنامج “الخضر” في مونديال 2025

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن برنامج لقاءات المنتخب الوطني، في الدور التمهيدي، لمنافسة كأس العالم 2025، المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 14 جانفي و2 فيفري، بكل من كرواتيا، الدنمارك والنرويج.

وسيدشّن “الخضر” لكرة اليد، المتواجدين في المجموعة الثانية التي ستُلعب لقاءاتها بمدينة “هيرنينغ” الدنماركية، مشوارهم في المونديال. بمواجهة بطل العالم، وصاحب الديار، منتخب الدنمارك، هذا الثلاثاء.

بينما يواجه المنتخب الوطني، نظيره الايطالي، يوم الخميس 16 جانفي الجاري، على أن يختتم الدور الأول، بمواجهة واعدة أمام المنتخب التونسي، يوم السبت 18 من الشهر ذاته.

للإشارة فإن المونديال، يشهد مشاركة 32 منتخبا. تم تقسيمهم على 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات في الدور التمهيدي، على تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى للدور الرئيسي.