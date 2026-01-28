اتحادية كرة اليد تشكر الأنصار والهيئات الرياضية على دعمهم في كأس إفريقيا

وجّهت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد رسالة شكر وتقدير إلى الأنصار وكافة الهيئات الرياضية التي ساندت المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة الإفريقية للأمم الجارية برواندا. مثمّنة الدعم الكبير الذي تلقته التشكيلة الوطنية في فترة وُصفت بالصعبة.

وأكدت الاتحادية، باسمها ونيابة عن عائلة كرة اليد الجزائرية، أن المساندة المعنوية والمادية كان لها أثر بالغ في رفع معنويات اللاعبين وأعضاء الطاقمين الفني والإداري. ما ساهم في مواصلة المشوار بروح قتالية عالية تعكس قيم الانتماء والالتزام والدفاع عن ألوان الوطن.

وأبرزت الهيئة الرياضية أن هذا التضامن يجسّد المعنى الحقيقي للتآزر والتلاحم، ويؤكد أن الجزائري يبقى حاضرًا في الشدائد. ودائم الوقوف في مستوى المسؤولية كلما تعلق الأمر براية الوطن وتمثيل الجزائر في المحافل القارية والدولية.

وفي ختام رسالتها، جدّدت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد شكرها وامتنانها لكلّ من وقف إلى جانب المنتخب الوطني، متمنية مزيدًا من التألق والنجاحات لكرة اليد الجزائرية.

ويستعد المنتخب الوطني الجزائري - أكابر رجال – لخوض مباراة الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأمم. حيث يواجه منتخب تونس، غدا الخميس، على الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر، في مواجهة واعدة وحاسمة من أجل بلوغ النهائي.