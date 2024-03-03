اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد اجتماعا تنسيقيا

عقد اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا، بعد سنة كانت ثرية من حيث المادة الإخبارية والتي ميزتها الحرب على غزة.

وحضره الاجتماع وزير الاتصال محمد لعقاب، وأشرف عليه المدير العام للاتحاد المهندس سليمان عبد الرحيم. إلى جانب حضور مكثف لمنسقي الأخبار والرياضة والبرامج التلفزيونية والإذاعية ومهندسي الاتصال والمحطات الأرضية ومسؤولي لجنة الإعلام.

وفي هذا السياق أطلق الاتحاد مبادرة، بتعيين ثلاث مراسلين في غزة لتغطية الحرب منذ بداية العدوان. حيث انجزوا أكثر من 650 موضوع حول الحرب ومخلفاتها على الأراضي المحتلة.

كما تم في هذا الاجتماع عرض نماذج من البرامج الإذاعية والتلفزيونية للاتحاد.