عاجل

اتحاد التجار والحرفيين: الزيت موجودة وندعو تجار الجملة لإخراجها من المخازن

الوطني
  • -
  • 0
اتحاد التجار والحرفيين: الزيت موجودة وندعو تجار الجملة لإخراجها من المخازن
بقلم نسرين محفوف

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، اليوم الاثنين، تجار الجملة، لتموين تجار التجزئة وإغراق السوق بالزيت وإخراجها من المخازن.

وخص النداء مكاتبه على مستوى سوق السمار، وسوق سطيف، وسوق شلغوم العيد.

وناشدتهم للتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تسعى إلى زرع الاشاعات والبلبة والفتنة بافتعال الازمات لضرب استقرار الوطن وسكينة المواطن.

وقالت إن الغرض هو الضغط على الدولة وفرض السيطرة على سوق الزيت واحتكارها، محاولين الربح على حساب الموطن والتاجر البسيط.

وطمأنت الموطنين وكل التجار أن مادة الزيت موجودة وبكميات كافية لمدة اشهر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=975074

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com