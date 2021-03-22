اتحاد التجار والحرفيين: الزيت موجودة وندعو تجار الجملة لإخراجها من المخازن

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، اليوم الاثنين، تجار الجملة، لتموين تجار التجزئة وإغراق السوق بالزيت وإخراجها من المخازن.

وخص النداء مكاتبه على مستوى سوق السمار، وسوق سطيف، وسوق شلغوم العيد.

وناشدتهم للتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تسعى إلى زرع الاشاعات والبلبة والفتنة بافتعال الازمات لضرب استقرار الوطن وسكينة المواطن.

وقالت إن الغرض هو الضغط على الدولة وفرض السيطرة على سوق الزيت واحتكارها، محاولين الربح على حساب الموطن والتاجر البسيط.

وطمأنت الموطنين وكل التجار أن مادة الزيت موجودة وبكميات كافية لمدة اشهر.