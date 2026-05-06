اتحاد الجزائر يباشر تحضيراته بسيدي موسى تحسباً لنهائي الكونفيدرالية

باشر لاعبو اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، تحضيراتهم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك المصري. لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيستقبل ممثل الكرة الجزائرية نظيره المصري هذا السبت بداية من الساعة الثامنة مساءً (20:00)، على أرضية ملعب 5 جويلية 1962. في موعد يسعى من خلاله أبناء “سوسطارة” لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بالقاهرة.

وركز الطاقم الفني للاتحاد، بقيادة المدرب السنغالي لامين نداي، خلال الحصة التدريبية الأولى على الجانب البدني والاسترجاع. قبل الدخول تدريجياً في العمل التكتيكي الخاص بالمواجهة، وسط أجواء يسودها التركيز والحماس داخل المجموعة.