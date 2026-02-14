اتحاد الجزائر يتصدر مجموعته ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفيدرالية

أنهى اتحاد الجزائر دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية في صدارة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، عقب تعادله السلبي أمام أولمبيك آسفي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ملعب 5 جويلية الأولمبي مساء اليوم السبت، لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

ورغم انتهاء المواجهة دون أهداف، إلا أن الاتحاد دخل اللقاء بأريحية بعد أن حسم تأهله مسبقًا إلى الدور ربع النهائي، بفضل مشوار قوي في دور المجموعات أكد من خلاله خبرته القارية وقدرته على تسيير المباريات الحاسمة.

بطل نسخة 2023 بصم على مرحلة مجموعات مميزة، حيث تفوق ذهابًا وإيابًا على سان بيدرو، كما حقق فوزًا مهمًا أمام جوليبا داخل الديار، قبل أن يعود بتعادل ثمين خارج أرضه أمام نفس المنافس.

كما كان قد فاز ذهابًا على أولمبيك آسفي، ما سمح له بتأمين صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة.

ويؤكد هذا التأهل مكانة اتحاد الجزائر كأحد أبرز الأندية الجزائرية قارياً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تتويجه باللقب في نسخة 2023 وكأس السوبر الإفريقي، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا لمواصلة المشوار بثقة نحو الأدوار المتقدمة.