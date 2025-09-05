اتحاد الجزائر يتلقى ضربة قوية بغياب عليلات أمام بارادو

تلقى فريق اتحاد الجزائر ضربة موجعة قبل المواجهة المنتظرة أمام نادي بارادو المقررة هذا السبت، وذلك بعد تأكد غياب المدافع، آدم عليلات، بسبب الإصابة.

وكشف التقرير الطبي للنادي أن اللاعب عاودته الآلام على مستوى الركبة، وهي نفس الإصابة التي عانى منها في وقت سابق عقب مشاركته في منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

هذا المستجد حال دون تواجده ضمن خيارات المدرب، بن شيخة، في مباراة أتلتيك بارادو ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

ويواصل عليلات، برنامجًا علاجيًا مكثفًا تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق، الذي عبّر عن تفاؤله بإمكانية استعادة خدمات اللاعب في أقرب الآجال، بما يسمح له بالعودة سريعًا إلى أجواء المنافسة ومساعدة زملائه في المراحل المقبلة من الموسم.