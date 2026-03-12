اتحاد الجزائر يشد الرحال إلى لوبومباشي تحسبًا لربع نهائي الكونفيدرالية

شدّ وفد اتحاد الجزائر، سهرة اليوم الخميس، الرحال نحو مدينة لوبومباشي (الكونغو الديمقراطية) تحسبًا لخوض مواجهة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يواجه ممثل الكرة الجزائرية نظيره مانيما يونيون في لقاء الذهاب. المقرر إجراؤه يوم الأحد بداية من الساعة 15:00 بعد الزوال بالتوقيت المحلي. على أرضية ملعب لوبومباشي.

ويسعى اتحاد الجزائر للعودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار. من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل مباراة الإياب التي ستلعب بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ويراهن الطاقم الفني، بقيادة السنغالي لامين نداي، على جاهزية لاعبيه لتقديم أداء قوي في هذه المواجهة القارية المهمة.