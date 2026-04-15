اتحاد الجزائر يصل بعزيمة التأهل قبل موقعة أولمبيك آسفي الحاسمة

حطّت بعثة نادي اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، بمدينة الجديدة في أجواء يسودها التركيز العالي والعزيمة، تحسبًا لمواجهة أولمبيك آسفي، ضمن إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار الدار البيضاء في حدود الساعة 17:35، عبر رحلة خاصة، قبل أن تتوجه مباشرة نحو مدينة الجديدة. حيث يقيم الوفد بفندق Mazagan Beach & Golf Resort لمدة يومين، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات.

وحظي الوفد باستقبال مميز يعكس روح المسؤولية والتعاون، بحضور القنصل العام للجزائر جودي بلغيث.