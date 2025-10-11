اتحاد الجزائر يعلن مستجدات الحالة الصحية لثلاثي الفريق محروز عليلات وبن عياد

أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم السبت، عن آخر تطورات الوضع الصحي لعدد من لاعبيها الذين يعانون من إصابات مختلفة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية خلال فترة التوقف الدولي.

المدافع محروز يعاني من إصابة على مستوى العضلة المقربة، حيث كشفت نتائج الفحص المغناطيسي أن حالته تتطلب راحة لبضعة أيام قبل الشروع في برنامج علاجي وتأهيلي خاص تحت إشراف الطاقم الطبي.

آدم عليلات من جانبه، يوجد المدافع آدم عليلات في المرحلة الأخيرة من عملية إعادة التأهيل الحركي، وسيبدأ قريبًا العمل رفقة المحضّر البدني تمهيدًا لعودته التدريجية إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

أما المهاجم رياض بن عياد، فيواصل تنفيذ عمل بدني خاص يهدف إلى تقوية العضلات بعد معاناته من التهاب على مستوى الركبة، بإشراف مباشر من الطاقم البدني للفريق.

إدارة الإتحاد وجّهت تمنياتها بالشفاء العاجل للثلاثي، على أمل استرجاعهم في أقرب وقت ممكن للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.