اتحاد الجزائر يفرّط في الفوز ويكتفي بالتعادل أمام نجم بن عكنون

اكتفى اتحاد الجزائر بنتيجة التعادل أمام ضيفه نجم بن عكنون، بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جرى سهرة اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة.

وعرفت المواجهة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، حيث فشل “أبناء سوسطارة” في الحفاظ على تقدمه رغم السيطرة في فترات من اللقاء، ليمنحوا الفرصة لنجم بن عكنون للعودة في النتيجة والخروج بنقطة.

وبهذا التعادل، رفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، في حين بات نجم بن عكنون في المرتبة السادسة بمجموع 17 نقطة.