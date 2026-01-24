اتحاد الجزائر يواصل العلامة الكاملة ويفوز على جوليبا المالي بثنائية نظيفة

واصل اتحاد الجزائر عروضه القوية في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما حقق فوزه الثالث تواليًا في دور المجموعات، اليوم السبت، بتغلبه على جوليبا المالي بنتيجة 2-0.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وشهدت المواجهة سيطرة مطلقة لأصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى، حيث فرض الاتحاد إيقاعه ونجح في ترجمة أفضليته مبكرًا، عندما افتتح دراوي باب التسجيل في الدقيقة 13 من الشوط الأول، إثر تسديدة قوية استقرت في الشباك بعد عرضية دقيقة من الجناح غشة.

وفي الشوط الثاني، واصل أبناء سوسطارة ضغطهم بحثًا عن تأكيد التفوق، وهو ما تحقق عن طريق الجناح الأيمن خالدي، الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة يسارية قوية، عزز بها تقدم الاتحاد وأمّن النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، يؤكد اتحاد الجزائر جاهزيته الكبيرة في المنافسة القارية، ويواصل تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة، بتسع نقاط جمعها بالفوز أمام سان بيدرو الإيفواري في الجولة الأولى، و فوز أمام أولمبيك آسفي في الجولة الثانية، معززًا حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة، وسط ارتياح كبير لدى الأنصار الذين شاهدوا فريقهم يقدم أداءً مقنعًا ومطمئنًا.