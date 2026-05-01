اتحاد الحراش أول المتأهلين إلى ملحق الصعود

حجز فريق اتحاد الحراش مقعده رسمياً في ملحق الصعود إلى القسم المحترف الأول، عقب عودته بتعادل ثمين من ميدان مضيفه غالي معسكر بنتيجة (1-1)، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة.

وسجل هدف “الصفراء” اللاعب يوسف بشو في الدقيقة 67، وهو الهدف الذي قد يكون حاسماً في سباق الصعود، نظراً لقيمته الكبيرة خارج الديار. هذا التعادل مكن اتحاد الحراش من ضمان المركز الثاني في الترتيب، ليكون بذلك أول المتأهلين إلى مباريات السد.

من جهتها، تقدمت إدارة اتحاد الحراش بجزيل الشكر لنادي غالي معسكر على حسن الاستقبال، كما أثنت على الروح الرياضية العالية لأنصار الفريق المحلي، إضافة إلى إشادتها بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الأمنية لولاية معسكر لضمان سير اللقاء في أجواء تنظيمية محكمة ومثالية.