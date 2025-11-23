اتحاد الحراش.. النادي الهاوي يعلن شغور منصب رئيس الفريق

أعلنت إدارة اتحاد الحراش عن وقوع حالة انسداد في النادي الهاوي بعد انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية مساء اليوم بمقر الفريق، وذلك بحضور ممثل مديرية الشباب والرياضة ومحضر قضائي وأعضاء الجمعية.

وقالت إدارة “الصفراء”، في بيان أن الجلسة شهدت إعلان شغور منصب رئيس النادي بشكل رسمي، في ظل الغياب التام لأي مترشح لتولي المسؤولية، ما أدى إلى تعقيد الوضع الإداري خلال مرحلة حساسة يعيشها الفريق.

وفي ظل هذا الفراغ، أكدت خلية الأزمة التي يقودها النائب الأول للرئيس المستقيل نجيب بوربيع أنها ستقوم بمراسلة مديرية الشباب والرياضة خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، من أجل الفصل في الصيغة القانونية المناسبة لتسيير النادي خلال الفترة القادمة.

وتسعى إدارة اتحاد الحراش إلى إيجاد حل سريع يضمن استقرار الفريق، تفاديًا لأي تأثير سلبي على التحضيرات والمنافسة، خاصة في ظل حاجة النادي إلى رؤية واضحة لإدارة شؤونه المالية والتنظيمية.