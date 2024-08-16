اتحاد الحراش يتعاقد مع الرباعي شاوشي والعقبي وفرحات وبرابح

كشفت إدارة فريق اتحاد الحراش عن تعاقدها مع أربعة لاعبين دفعة واحدة، بعد تسوية ملف الإدارة وتعيين مصطفى مقور رئيسا للنادي الهاوي ورياض لشهب رئيس فرع كرة القدم.

وقالت إدارة “السم السم” أنها تعاقدت مع كل من الحارس فوزي شاوشي وهشام العقبي إلى جانب فرحات براهيم وبرابح نجيب، ذلك عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك.

وتعتمد إدارة الصفراء على عنصر الخبرة، لإعادة الفريق إلى الواجهة، و استهداف العودة إلى حظيرة الكبار على المستوى البعيد. والصعود إلى القسم الثاني كهدف على المستوى القريب.

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