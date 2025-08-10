اتحاد الحراش يتوجه إلى تونس لمواصلة التحضيرات

غادرت تشكيلة اتحاد الحراش، الناشط في قسم الهواة، أرض الوطن، باتجاه تونس، من أجل مواصلة التحضيرات الصيفية.

وكشفت إدارة “الصفرا” في بيان لها، أن رفقاء المدافع نصر الدين خوالد، سيدخلون تربصا جديدا بمدينة “عين الدراهم” التونسية.

وكان اتحاد الحراش، الذي ضيّع فرصة الصعود إلى البطولة المحترفة الموسم الماضي. بعد منافسة قوية مع مستقبل الرويسات، قبل باشر تحضيراته للموسم الجديد يوم الاثنين الماضي.

وجرى التربص الصيفي في مرحلته الأولى بالعاصمة، لمدة 4 أيام، وركز خلاله المسؤول الأول على العارضة الفنية للاتحاد، عز الدين آيت جودي، بشكل كبير على الجانب البدني، بمعدل حصتين في اليوم.