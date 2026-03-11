اتحاد الحراش يحقق انتصارا وديا كبيرا

حقق فريق اتحاد الحراش، سهرة أمس الثلاثاء، انتصارا وديا كبيرا أمام الجار، شباب فتح الحراش.

وحسمت تشكيلة “الصفرا” المواجهة الودية، التي احتضنها ملعب “مولود زروقي” بالكاليتوس، بخماسية مقابل هدف وحيد.

وتداول على تسجيل أهداف اتحاد الحراش، كل من لعلاوي وميصباح وبوعكاز، مقابل “ثنائية” للمتألق أيوب شوكي.

وتندرج هذه المواجهة الودية، ضمن تحضيرات التشكيلة الحراشية. لمواجهة الجولة الـ 23 من رابطة الهواة مجموعة “وسط - غرب” المرتقبة السبت القادم، أمام المضيف وداد تلمسان.

ويحتل اتحاد الحراش، المركز الثاني في ترتيب بطولة الهواة “وسط – غرب” برصيد 48 نقطة. وعلى بعد 6 نقاط من المتصدر شبيبة الأبيار، وذلك قبل 8 جولات عن نهاية الموسم.

ويأمل رفقاء الحارس فوزي شاوشي، في حصد أكبر عدد من النقاط مقابل تعثر الرائد، من أجل الصعود مباشرة إلى البطولة المحترفة، أو على الأقل البقاء في “البوديوم” لخوض ملحق الصعود.