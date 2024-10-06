اتحاد الحراش يدخل تاريخ الكرة الجزائرية

دخل فريق اتحاد الحراش تاريخ الكرة الجزائرية كأول ناد جزائري في التاريخ ينشط في القسم الثاني تموله شركة أجنبية.

وقالت إدارة اتحاد الحراش، أنها أفتكت فكرة التمويل من قبل الشركة الصينية “ايتيل”. التي قد تعطي دفعة قوية للقضاء على مشكل المداخيل المالية.

ويأمل المسؤولون عن النادي الحراشي التعامل مع ذات الشركة، وفق مشروع على المدى البعيد الذي قد يحمل فكرة التربصات في الصين و اعلان عن توأمة مع عدد من الأكاديميات.

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