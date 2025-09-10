اتحاد الحراش يدشّن الموسم الجديد بـ”الويكلو”

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، عن برمجة مباراتها الأولى من الموسم الجديد لرابطة الهواة 2025-2026، في غياب أنصارها.

وتدشن “الصفرا” الموسم الجديد من بطولة قسم الهواة، مجموعة “وسط-غرب” باستقبال مولودية سعيدة، يوم الثلاثاء المقبل 16 سبتمبر الجاري.

وكشفت إدارة الحراش، في بيان لها اليوم الخميس، أن رابطة الهواة لكرة القدم. برمجت هذه المباراة في افتتاح الموسم الجديد، بملعب أول نوفمبر بالمحمدية، من دون جمهور.

ودعت في المقابل، أنصارها الأوفياء إلى تفهّم الوضع ومواصلة دعم للفريق في كل الظروف، إلى حين رفع التحفضات التي سجلتها لجنة تأهيل الملاعب، بخصوص ملعب “لافيجري” وعودتهم إلى المدرجات.