اتحاد الحراش يستفيق ويحقق أول فوز بعد 7 جولات

حقق نادي اتحاد الحراش أول ثلاثة نقاط منذ بداية الموسم الكروي بفوزها أمام اتحاد البليدة بثنائية نظيفة.

تغلب اتحاد الحراش على اتحاد البليدة بنتيجة (2-0) في لقاء مقدم عن الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” لكرة القدم.

اللقاء الذي جمع بينهما عشية اليوم الجمعة بملعب 20 أوت بالعناصر (الجزائر).

وسجلت أهداف المواجهة من طرف الحاج بوقش عند الدقيقة (20)، بعد خطأ فادح من الحارس البليدي واضح الذي سلمه الكرة.

قبل أن يضيف هداف الفريق حمزة بانوح الإصابة الثانية عند الدقيقة (30).

ويسمح هذا الفوز الأول لاتحاد الحراش بالارتقاء مؤقتا إلى المركز 15 برصيد 4 نقاط تاركا المركز الأخير لفريق مدينة الورود بنقطتين يتيمتين.

ويتوفر اتحاد الحراش على لقاء متأخر سيخوضه لاحقا ضد اتحاد الجزائر يوم الثلاثاء المقبل بملعب عمر حمادي.

وستجري باقي مقابلات هذه الجولة يوم غد السبت فيما اجل لقاء وفاق سطيف واتحاد الجزائر الي تاريخ لاحق.