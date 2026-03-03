اتحاد الحراش يستقبل النصرية بملعب الكاليتوس بعد الزوال

أعلنت إدارة اتحاد الحراش عن برمجة مباراة الفريق أمام نصر حسين داي، المقررة هذا السبت، على الساعة الثالثة بعد الزوال بملعب “مولود زروقي” بالكاليتوس، وذلك بعد العدول عن إقامتها في السهرة.

وكانت إدارة الحراش قد تقدمت بطلب رسمي إلى الرابطة من أجل برمجة اللقاء ليلًا، في إطار توفير ظروف أفضل للجماهير واللاعبين، حيث وافقت الهيئة المشرفة على الطلب، غير أنها اشترطت توقيع تعهد يقضي باعتبار الفريق منهزمًا على البساط في حال حدوث أي عطب أو خلل في الإنارة أثناء المباراة.

من جهتها، أبدت بلدية الكاليتوس، حسب بيان النادي، موافقتها على احتضان المواجهة ليلًا، لكنها أكدت عدم توفر مولد كهربائي احتياطي يضمن استمرارية اللقاء في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وبناءً على هذه المعطيات، وحرصًا منها على تفادي أي مخاطر أو تبعات قد تمس بمصلحة الفريق، قررت إدارة اتحاد الحراش رسميًا الإبقاء على توقيت المباراة في الساعة الثالثة بعد الزوال.

وفي سياق متصل، كشفت الإدارة عن تخفيض سعر التذاكر من 500 دج إلى 300 دج، في خطوة تهدف إلى تسهيل حضور الأنصار ودعم الفريق في هذه المواجهة.