اتحاد الحراش يستقبل شبيبة القبائل في “نيلسون مانديلا”

اختارت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجزائر، ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لاحتضان، قمة الدور الـ 16 بين اتحاد الحراش، والضيف شبيبة القبائل.

وحسب بيان نشرته اليوم الأحد، الصفحة الرسمية لـ”الصفرا”، عبر “فيسبوك” فإن اللقاء. سيُقام الجمعة القادمة الـ 12 ديسمبر الجاري، بداية من الساعة 15:00.

وحجز اتحاد الحراش المنتمي إلى بطولة الهواة، مجموعة “وسط غرب”، مقعدا في هذا بعد الإطاحة بالمضيف مولودية بجاية، بثنائية لهدف.

بينما تأهلت شبيبة القبائل، بسهولة على حساب الضيف مشعل بلدية حاسي مسعود، بنتيجة 7-0.

وتحمل قمة الجمعة القادمة بين “الصفرا” و”الكناري”. في طياتها طابع “الثأر الرياضي. بعدما كان الاتحاد قد أقصى الشبيبة بملعبها وأمام جماهيرها، بهدف يتيم، في الدور الـ 32 من النسخة الماضية.