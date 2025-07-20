اتحاد الحراش يستقدم لعلاوي وبوعزيز ويجدّد عقد بن ساحة

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش عن إبرام ثلاث صفقات جديدة في إطار تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد، حيث تم التعاقد مع مهاجم ومتوسط ميدان، إلى جانب تجديد عقد أحد ركائز الفريق.

وضم فريق”الصفراء” المهاجم نوفل لعلاوي، الذي حمل ألوان مولودية قسنطينة الموسم الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الأمامي للفريق، خاصة في ظل حاجة النادي لمهاجمين ذوي خبرة قادرين على صنع الفارق.

كما وقّع متوسط الميدان كسيلة بوعزيز على عقد انضمامه للفريق قادماً من اتحاد عنابة، في صفقة ينتظر منها الكثير، بالنظر إلى الأداء اللافت الذي قدمه مع فريقه السابق.

فيما نجحت إدارة “السم السم” في تجديد عقد اللاعب بلال بن ساحة لموسم إضافي، بعد أن قدّم موسماً جيداً مع الفريق وكان من بين العناصر الأساسية التي يعوّل عليها الطاقم الفني.

وتؤكد هذه التحركات رغبة إدارة اتحاد الحراش في بناء فريق متوازن وقادر على التنافس بقوة في الموسم المقبل، في انتظار استكمال بقية التعاقدات وتعزيز جميع الخطوط.