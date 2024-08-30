اتحاد الحراش يشرع في تربص مغلق بتيكجدة

شد وفد فريق اتحاد الحراش، صبيحة اليوم، الرحال نحو تيكجدة للشروع في تربص تحضيري تحسبا للموسم الجديد.

وقالت إدارة فريق اتحاد الحراش أن التربص الأول سيدوم إلى غاية تاريخ 6 من سبتمبر قبل إنطلاق تربص أخر ختامي.

وكان الحارس فوزي شاوشي ورفقائه قد شرعوا قبل أيام في التحضيرات الأولية بملعب 1 نوفمبر بالحراش وسط حضور غفير للأنصار، الذين فضلوا مشاهدة تدريبات لاعبيهم.

كما سيتخلل التربص عدد من المباريات الودية، لوضع اللمسات الاخيرة، واختيار التشكيلة الأفضل التي ينتظر ان يعتمد عليها في اول جولة من المنافسة الرسمية.