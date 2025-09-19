اتحاد الحراش يطالب بتدخل عاجل لتمكين الأنصار من العودة إلى المدرجات

ناشدت إدارة نادي اتحاد الحراش السلطات المحلية في بلدية المحمدية بالتدخل العاجل لرفع التحفظات المسجلة على ملعب أول نوفمبر، بهدف تمكين الجماهير من العودة إلى المدرجات في أقرب وقت.

ويأتي هذا النداء بعد تأكيد لجنة معاينة الملاعب على وجود مخاطر تهدد سلامة الأنصار، بسبب تدهور حالة المدرجين الأول والثاني، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار بإقامة مباراة اليوم أمام اتحاد بشار الجديد دون جمهور.

وأكدت إدارة اتحاد الحراش أن الجماهير تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الفريق، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكاثف الجهود لتحقيق نتائج إيجابية. كما أبدت استعدادها للتعاون الكامل مع الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة فتح المدرجات.

ودعت الإدارة أنصار الفريق إلى التحلي بالصبر، مؤكدة حرصها الكبير على عودة الأجواء التي اعتاد عليها النادي خلال مبارياته داخل الديار.