اتحاد الحراش يظفر بانتصار خارج الديار وجمعية وهران تخطف النقاط الثلاث أمام تلمسان

عرفت الجولة التاسعة من بطولة القسم الثاني هواة وسط غرب مباريات مثيرة ونتائج متقاربة بين مختلف الأندية.

انتهت مباراة نصر حسين داي ووداد مستغانم بالتعادل دون أهداف في لقاء غلب عليه الطابع التكتيكي. وحقق أمل الأربعاء فوزا ثمينا على مولودية سعيدة بهدف واحد مقابل صفر، بينما حقق شبيبة تيقصراين انتصارا مهما داخل القواعد أمام غالي معسكر بهدفين لهدف واحد.

وفي لقاء آخر تمكن اتحاد الحراش من التفوق على شبيبة تيارت بثنائية نظيفة مؤكدا رغبته في البقاء ضمن كوكبة المقدمة.

كما فاز شباب تموشنت بهدفين لهدف أمام مضيفه اتحاد بشار الجديد، في حين انهزم وداد تلمسان أمام ضيفه جمعية وهران بهدف دون رد.

مواجهة شباب ادرار وشبيبة الأبيار انتهت بفوز الأبيار بثنائية نظيفة ليكشف الفريق عن أهدافه المسطرة هذا الموسم ، و اللعب على ورقة الصعود، بينما تقاسم نجم القليعة ورائد القبة النقاط بعد تعادل سلبي دون أهداف.

نتائج هذه الجولة ساهمت في اشتداد المنافسة على المراتب الأولى في جدول الترتيب وأعادت الأمل لعدة فرق في تحسين موقعها قبل الجولات القادمة.