اتحاد الحراش يعزز صفوفه بالتعاقد مع الثنائي طيّب وسعدو

يواصل نادي اتحاد الحراش برئاسة سفيان طواهرية تدعيم تشكيلته بصفقات نوعية تعكس طموحه في العودة إلى الواجهة والمنافسة على المراتب الأولى.

وأعلنت إدارة النادي الحراش عن تعاقدها الرسمي مع صانع الألعاب محمد طيّب، قادمًا من نادي شبيبة الساورة، حيث بصم على موسم مميز جعله محط أنظار العديد من الأندية.

و يُنتظر أن يضيف طيّب الكثير لخط الوسط الحراشي بفضل رؤيته الميدانية ومهاراته الفنية العالية التي سبق ان فجرها لما كان ينشط في نادي شباب قسنطينة وأمل عين مليلة وفي دوري يلو السعودي الذي سبق الاحتراف به.

كما تم التوقيع مع المدافع المحوري نبيل سعدو، الذي تألق الموسم الماضي بألوان اتحاد خنشلة. ويُعد سعدو إضافة قوية للخط الخلفي، لما يتمتع به من صلابة دفاعية وخبرة في المنافسة على المستوى الوطني التي ابان عنها لما كان ينشط في شبيبة القبائل سابقا.

وتسعى إدارة “السم السم”، من خلال هذه الانتدابات المدروسة، إلى بناء فريق تنافسي قادر على تشريف ألوان النادي واستعادة أمجاده.