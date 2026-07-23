اتحاد الحراش يعزز عرينه بالحارس بوعلام حمزة

واصلت إدارة اتحاد الحراش تدعيم صفوف الفريق تحسبًا للموسم الكروي الجديد، بإعلان تعاقدها رسميًا مع الحارس بوعلام حمزة، قادمًا من نادي شبيبة تيارت، في خطوة تهدف إلى تعزيز حراسة المرمى بخبرة وإمكانات إضافية.

ويأتي انضمام بوعلام حمزة ضمن سياسة إدارة “السمسم” الرامية إلى بناء تعداد تنافسي قادر على تحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل، حيث يعول الطاقم الفني على الحارس الجديد لإضفاء المزيد من القوة والاستقرار على الخط الخلفي.

وكان اتحاد الحراش قد نشط سوق الانتقالات الصيفية بإبرام عدة صفقات، أبرزها التعاقد مع متوسط الميدان المتعدد المناصب عاشور فاتح قادمًا من اتحاد عنابة، إلى جانب ضم المهاجم بلوناس محفوظ من شبيبة تيقصراين، والجناح الأيمن مقراني لوناس من شبيبة جيجل، في إطار مواصلة تدعيم التشكيلة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.