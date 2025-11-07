اتحاد الحراش يعلن انتهاء مهمة العفري كمدرب مؤقت

أعلنت إدارة اتحاد الحراش أن المباراة التي جمعت الفريق بشبيبة تيارت كانت الأخيرة للمدرب فوزي العفري على رأس العارضة الفنية، بعد أن تولى المهمة بصفة مؤقتة ونجح في قيادة النادي لتحقيق فوز ثمين خارج الديار يضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات الأخيرة.

وأوضحت إدارة الصفراء في بيانها أن فوزي العفري سيعود إلى منصبه الأصلي كمدير تقني للفريق، مثمنة العمل الكبير الذي قدّمه خلال الفترة الماضية، من خلال انضباطه وإخلاصه في خدمة النادي.

كما وجّهت الإدارة شكرها العميق للعفري باسم كل الأنصار، نظير الجهود التي بذلها في فترة قصيرة، مؤكدين أن ما قدمه سيكون محل تقدير واحترام داخل البيت الحراشي، في انتظار الإعلان عن هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة.