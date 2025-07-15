اتحاد الحراش يعلن تجديد عقد فوزي شاوشي

كشفت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد الحارس فوزي شاوشي، في إطار سلسلة تجديد العقود لعدد من اللاعبين الركائز.

وأكدت إدارة إتحاد الحراش أن هذا القرار جاء عقب اجتماع جمع رئيس النادي سفيان طواهرية، بالمدرب عز الدين آيت جودي، بحضور المنسق العام طارق غول.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على قائمة أولية بأسماء اللاعبين الذين سيتم الاحتفاظ بهم من التعداد السابق، وذلك استنادًا إلى التقييم الفني الذي قدمه المدرب آيت جودي، في إطار الحفاظ على ركائز التشكيلة والاستقرار الفني.

كما قدم آيت جودي قائمة موسعة بأسماء اللاعبين المستهدفين لتدعيم مختلف الخطوط، حيث كشفت الإدارة أن الاتصالات مع هؤلاء اللاعبين انطلقت فعليًا لضمان التحاقهم في أقرب الآجال، تحسبًا للدخول في التحضيرات مبكرًا وتهيئة الظروف المثلى لانطلاق الموسم.

وأوضحت إدارة “السم السم” أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء فريق تنافسي قادر على تشريف ألوان اتحاد الحراش والعودة به إلى الواجهة، مجددة شكرها لجميع من يساهم في دعم المشروع الرياضي الحالي.