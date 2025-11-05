اتحاد الحراش يعلن تعاقده مع عبد الرحمان عصمان

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب عبد الرحمان عصمان على رأس العارضة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وقرّر عبد الرحمان عصمان، العودة إلى بيته القديم، إذ سبق له أن أشرف على تدريب “الصفراء” الموسم الماضي، وحقق معه نتائج إيجابية في بطولة الرابطة الثانية هواة مجموعة وسط-شرق.

كما كان عصمان قريبا من تحقيق الصعود إلى القسم الأول قبل أن يضيّع البطاقة في الجولة الأخيرة لصالح مستقبل الرويسات.

ويأتي هذا التعيين بعد استقالة المدرب عز الدين آيت جودي، الذي غادر منصبه عقب الخسارة أمام شباب تموشنت في الجولة الخامسة من الموسم الجاري.

وكان عصمان قد أنهى مؤخرا تجربته مع شبيبة جيجل قبل أن يتلقى عرضًا من اتحاد الحراش.

هذا، وأعلنت إدارة “السمسم” عن التعاقد مع المدرب فيصل لعرابي، ليكون مساعدا لعصمان على رأس العارضة الفنية.