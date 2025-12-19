اتحاد الحراش يعود بنقطة ثمينة من القليعة و النصرية تتعادل داخل الديار

أسفرت مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة الثانية هواة مجموعة وسط غرب عن نتائج متقاربة ومثيرة، عكست شدة التنافس بين الأندية مع اقتراب مرحلة الحسم من الموسم.

وشهدت الجولة تعادل نصر حسين داي أمام اتحاد بشار الجديد بملعب عمر بن رابح في الدار البيضاء بنتيجة هدف في كل شبكة، في لقاء متوازن حافظ فيه الفريقان على حظوظهما في جدول الترتيب. كما حقق رائد شباب الأربعاء فوز ثمين داخل الديار أمام الضيف شباب تيموشنت بهدف دون رد.

وحقق رائد القبة انتصارا مهما على حساب المضيف شبيبة تيقصراين بهدف دون مقابل في عقر داره، فيما فازت شبيبة الأبيار على وداد تلمسان بنفس النتيجة. وتعادل اتحاد الحراش مع نجم القليعة بهدف لمثله في مباراة قوية لم تخل من الندية بملعب القليعة.

من جهته، حقق غالي معسكر انتصار مهم أمام ضيفه مولودية سعيدة بهدف دون رد، بينما حققت شبيبة تيارت فوزا لافتا على شباب ادرار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتتواصل المنافسة في هذه المجموعة على أشدها سواء في مقدمة الترتيب أو أسفله، في انتظار بقية الجولات التي من المنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والتشويق.