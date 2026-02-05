اتحاد الحراش يفسخ عقد محمد الطيب ويؤهل معاد رجم

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش، اليوم، فسخ عقد اللاعب محمد الطيب بالتراضي، بعد تعرضه لإصابة أنهت موسمه الرياضي مبكرًا.

وتقدّمت إدارة الفريق، بهذه المناسبة، بجزيل الشكر والامتنان للاعب محمد الطيب على كل ما قدّمه خلال فترة حمله ألوان النادي. متمنّية له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الميادين.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة اتحاد الحراش أن المدافع معاد رجم أصبح مؤهلا بصفة رسمية، وسيكون تحت تصرّف الطاقم الفني، بداية من المواجهة المبرمجة هذا السبت أمام رائد القبة، ضمن منافسات بطولة القسم الثاني هواة.