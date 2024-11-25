اتحاد الحراش يقدم ملفا ثقيلا ضد الحكم دخان

أعلنت إدارة اتحاد الحراش اليوم الاثنين، عن تقديمها ملفا ثقيلا، ضد الحكم دخان، الذي أدار لقاءهم أمس أمام نادي التلاغمة، المتأخر عن الجولة الـ 11 من القسم الثاني هواة، مجموعة “وسط شرق”.

وأبرزت الإدارة الحراشية، بأن الملف الذي تقدمت به على مستوى رابطة الهواة. يتضمن العديد من التجاوزات التي حدثت في لقاء أمس. وأبرزها رفض الحكم دخان. احتساب هدف صحيح بالإضافة الى حرمان الاتحاد من ركلة جزاء واضحة.

كما أوضحت بأن الملف المقدم للرابطة مدعوم بكل الصور والفيديوهات، التي تثبت بأن قرارات الحكم كانت مؤثرة بشكل كبير في سير المباراة ونتيجتها وكادت ايضا ان تخرجها عن إطارها الرياضي.

في الأخير، أكدت إدارة اتحاد الحراش، وصيف بطولة القسم الثاني هواة مجموعة وسط شرق. بـ 23 نقطة وعلى بعد 3 نقاط من المتصدر الرويسات. بأنه: “تأمل أن لا يتم تعيين هذا الحكم لمباريات ناديها مستقبلاً ، بالإضافة الى تسليط العقوبة المناسبة في حقه.”