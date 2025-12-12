اتحاد الحراش يقصي شبيبة القبائل من منافسة كأس الجزائر

فجّر اتحاد الحراش واحدة من أبرز مفاجآت كأس الجزائر بعد إقصائه شبيبة القبائل بنتيجة (1-0)، في المباراة التي احتضنها ملعب نيسلون مانديلا وسط حضور جماهيري غفير من أنصار “الصفراء”.

وسجّل المهاجم بلال بن ساحة الهدف الوحيد في اللقاء، مانحًا فريقه بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، في مواجهة اتسمت بالندية والروح القتالية العالية من الجانبين.

وشهدت المواجهة لحظة حاسمة في الدقيقة 73، حين منح الحكم الرئيسي ضربة جزاء لفريق شبيبة القبائل، لكن أيمن محيوص فشل في تحويلها إلى هدف، حيث تصدى الحارس فوزي شاوشي ببراعة، وأضاع على الفريق فرصة العودة في النتيجة.

وفي مباراة أخرى من نفس الدور، واصل وفاق سطيف عروضه القوية وضمن تأهله إلى ثمن النهائي بفوز كبير برباعية نظيفة، سجّلها كل من عبدلي، جحنيط، حميدي وبوشامة، مؤكّدًا جاهزيته لمواصلة المشوار في المسابقة.

بهذا، تتواصل مفاجآت كأس الجزائر التي كانت دائمًا مسرحًا لنتائج غير متوقعة وأحداث مثيرة تزيد من حرارة المنافسة.