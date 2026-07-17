اتحاد الحراش يواصل استقداماته بصفقتين جديدتين

تواصل إدارة اتحاد الحراش نشاطها المكثف في سوق الانتقالات الصيفية، تحسبًا للموسم الكروي الجديد، حيث أعلنت عن إبرام صفقتين جديدتين لتعزيز التشكيلة، في إطار سياسة تدعيم مختلف الخطوط استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأعلن النادي تعاقده مع صانع الألعاب إسحاق حملاوي، الذي ينتظر أن يمنح الإضافة في صناعة اللعب وخلق الحلول الهجومية، إلى جانب التعاقد مع المدافع المحوري نضال بومزيان، لتقوية الخط الخلفي وتعزيز الخيارات الدفاعية للجهاز الفني.

وتأتي هاتان الصفقتان بعد ساعات فقط من إعلان إدارة “السمسم” عن ضم المهاجم عبيد بدر الدين، والمهاجم بوباكر حمزة، إضافة إلى المدافع المحوري هاروني أكرم، ضمن حملة الانتدابات الصيفية التي باشرتها الإدارة لتجهيز الفريق بأفضل صورة.

ولم تقتصر تحركات إدارة اتحاد الحراش على الاستقدامات الجديدة، إذ عملت أيضًا على الحفاظ على ركائز الفريق، بعدما جددت عقد متوسط الميدان بوعزيز كسيلة لموسم إضافي، في خطوة تعكس رغبتها في الحفاظ على استقرار التشكيلة.

وتؤكد هذه التحركات المتواصلة عزم إدارة اتحاد الحراش على بناء فريق متوازن يجمع بين الخبرة والطموح، بما يسمح للنادي بالمنافسة بقوة خلال الموسم المقبل وتحقيق تطلعات جماهير “الصفراء” التي تترقب ظهورًا قويًا لفريقها.