اتحاد الحراش يواصل تدعيم صفوفه بالمهاجم فؤاد لشهب

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش عن تعاقدها الرسمي مع المهاجم فؤاد لشهب، قادمًا من أولمبيك أقبو، ليكون أحد العناصر الجديدة في مشروع الفريق تحضيرًا للموسم المقبل.

ويُعد فؤاد لشهب ثاني صفقة تعلن عنها إدارة “الصفراء” هذا الصيف، بعد التوقيع مؤخرًا مع صانع الألعاب لمنور عمارة، الذي برز الموسم الماضي بألوان اتحاد الشاوية.

كما أكدت الإدارة تجديد عقد اللاعب إسلام بلحاج لموسم إضافي، ليواصل مشواره مع الفريق بعد الأداء الإيجابي الذي قدمه في الموسم المنقضي.

وتسعى إدارة اتحاد الحراش من خلال هذه التحركات إلى تعزيز التشكيلة بعناصر واعدة ومجربة، في إطار مشروع العودة إلى الواجهة وتقديم موسم في مستوى تطلعات الأنصار.