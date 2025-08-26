اتحاد الحراش يُعيّن فوزي لعفري مديرًا تقنيًا جديدًا

عينت إدارة نادي اتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، فوزي لعفري، مديرًا تقنيًا جديدًا للفريق. في إطار سعيها لإعادة الهيكلة الفنية وتفعيل مشروع التكوين طويل المدى.

ويعَدُّ لعفري، من الكفاءات المعروفة في الساحة الكروية الوطنية، إذ يمتلك تجربة غنية امتدت لسنوات. شغل خلالها مناصب مدرب ومكوّن في عدة أندية بارزة، من بينها مولودية الجزائر، نصر حسين داي ونادي بارادو.

كما يحصّل فوزي لعفري، على مجموعة من الشهادات العليا في التكوين الرياضي والتدريب، أبرزها: شهادة الدراسات العليا في كرة القدم (1994)، دبلوم الدرجة الثالثة تخصص كرة القدم (1994)، شهادة مستشار في الرياضة (1994)، شهادة تدريب من إنجلترا (1999)، شهادات CAF في التدريب (A، B، C).

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية الإدارة التي تهدف إلى إعادة بعث المدرسة الحراشية العريقة. والارتكاز على تكوين القاعدة وخلق استمرارية رياضية تضمن للنادي مستقبلًا قويًا ومستقرًا.