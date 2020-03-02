اتحاد الحرفيين الصحراويين يناشد منظمات حماية التراث بالتدخل

ندد اتحاد الحرفيين الصحراويين بالضغوطات المغربية، المفروضة على التراث الثقافي الصحراوي، وناشد كل منظمات حماية التراث العالمية بالتدخل العاجل.

وصرح الإتحاد الصحراوي بأن محاولات المغرب “لتذويب ودمج الهوية، والتراث الصحراوي،في الثقافة المغربي”ميؤس منه لأنهم بالمرصاد.

كما أضاف بأنه يتابع “بقلق شديد”، سياسات المغرب القمعية، والإضطهاد الممارس ضد الصحراويين في المناطق المحتلة.

وقال الإتحاد الحرفي الصحراوي بأن الثقافة الصحراوية مختلفة تماما عن الثقافة المغربية ولا تشبهها لا في اللباس ولا في النطق.

ومن جهة اخرى،عمد المغرب، الى فرض ضرائب قاسية، على كل الحرفيين الصحراويين، ووضع “التاج الملكي” على كل منتوج صحراوي في السوق.