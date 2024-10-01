اتحاد العاصمة – اتحاد بسكرة: بيان هام من شرطة العاصمة

أصدرت شرطة الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما، يخص مواجهة اتحاد العاصمة وضيفه اتحاد بسكرة، في إطار الجولة الأولى المتأخرة من الرابطة المحترفة.

ويحتضنها ملعب “نيلسون مونديلا”، غداً الأربعاء، بداية من الساعة السابعة مساء.

وأوضحت شرطة الجزائر العاصمة، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، أنه تم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب. لتوجيه وتسهيل عملية دخول المناصرين، وكذا تنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب.

كما أكدت شرطة الجزائر العاصمة، في بيانها، أنه يمنع منعا باتا على كل مناصر لا يحمل تذكرة المباراة، التواجد في الملعب أو محيطه. بالإضافة لمنع دخول الأطفال القصّر باستثناء المرفوقين بأولياء أمورهم.

كما أشارت شرطة الجزائر العاصمة، في بيانها، إلى أنه يجب استظهار بطاقة الهوية للدخول إلى الملعب. وسيتم تحويل كل مناصر يحمل تذكرة مزوّرة أو أشياء محظورة إلى الجهات القضائية المختصة.