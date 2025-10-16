اتحاد العاصمة.. بن شيخة يضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى أبيدجان

أجرى فريق اتحاد العاصمة، بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية قبل التنقل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

تسحبًا لمواجهة نادي أكاديمية أمادو ديالو، ضمن الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت الحصة، التي جرت بملعب عمر حمادي ببولوغين، حضور جميع اللاعبين المعنيين بسفرية الفريق المقررة غدا على الساعة التاسعة صباحاً، حسب ما كشفه بيان للنادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وسيجري ممثل الكرة الجزائرية حصتين تدريبيتين في أبيدجان، إحداهما على أرضية الملعب الرئيسي الذي سيحتضن اللقاء المرتقب يوم الأحد المقبل على الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.