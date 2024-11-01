اتحاد العاصمة: “تحية اكبار واجلال لشهداء الجزائر الأبرار”

خلد فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، الذكرى الـ70 لثورة التحرير، التي تتزامن وتاريخ الفاتح من شهر نوفمبر، من كل سنة.

وكتبت إدارة اتحاد العاصمة، بهذه المناسبة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”: “في الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحررية المجيدة، نرفع تحية إكبار وإجلال لشهداء الجزائر الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم الطاهرة من أجل استقلال الوطن”.

زأضاف مسؤولي الاتحاد: “اتحاد العاصمة، الفريق الثوري الذي وُلِد من رحم النضال، يواصل السير على خطى أولئك الأبطال الذين لم يتردٌدوا في تقديم الغالي، والنفيس، لتحرير الجزائر”.

وختمت ادارة اتحاد العاصمة: “بفضل هؤلاء الشهداء وبفضل إرثهم الثوري، نستلهم العزيمة لنمضي قدماً، فخورين بتراثنا ومسؤولين عن حمايته، رحم الله الشهداء، وعاشت الجزائر حرة أبية”.