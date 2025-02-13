اتحاد العاصمة تعلن غياب شيتة وغلودي وبوخنشوش عن مواجهة إتحاد بسكرة

كشفت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، غياب ثلاثة لاعبين عن مباراة اتحاد بسكرة، المقررة غدا الجمعة في ملعب العالية، ببسكرة.

ويتعلق الأمر بالثلاثي: أسامة شيتة وسليم بوخنشوش وغلودي ليكونزا. وهي الغيابات التي قد تكون مؤثرة، في المباراة التي ستُلعب خارج القواعد.

وأوضحت إدارة أبناء سوسطارة بأن شيتة وغلودي، يعانيان من نزلة برد. في حين سيغيب بوخنشوش عن المواجهة بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل لجنة الانضباط، بعد تحصله على أربع بطاقات صفراء.

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