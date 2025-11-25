اتحاد العاصمة.. غياب آدم عليلات يثير الجدل قبل مواجهة أولمبيك آسفي

وصل وفد فريق اتحاد العاصمة إلى مدينة الجديدة المغربية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق أولمبيك الوليدية، برئاسة المدير العام الرياضي سعيد عليق.

على متن رحلة خاصة لشركة نوفال آر التونسية، تحسبا لمواجهة أولمبيك آسفي هذا الجمعة، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وحسب بيان إدارة النادي، فقد أقامت البعثة في فندق مازاغان استعدادًا لمواجهة الفريق المغربية، وسط تنظيم احترافي وحفاوة استقبال من القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وإدارة أولمبيك آسفي.

إلا أن اللافت في هذه الرحلة كان غياب المدافع آدم عليلات عن سفرية الفريق، دون تقديم أي مبرّر رسمي، ما أثار تساؤلات حول أسبب عدم التحاقه بزملائه في.

هذا الغياب جاء في الوقت الذي استدعى فيه زميله زكرياء دراوي من قبل الناخب الوطني مجيد بوقرة للالتحاق بتربص المنتخب الوطني المحلي تحضيرًا لكأس العرب فيفا قطر 2025، وهو سبب رسمي ومفهوم للغياب.