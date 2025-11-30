اتحاد العاصمة.. فسخ عقد بوخنشوش بالتراضي

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، مساء اليوم الأحد، عن توصلها إلى اتفاق بالتراضي مع اللاعب سليم بوخنشوش، يقضي بإنهاء العقد الذي يربط الطرفين.

وجاء هذا القرار بعد نقاشات بين الإدارة واللاعب، توصّلا من خلالها إلى صيغة ودية تحفظ حقوق الجانبين.

وتقدّمت إدارة اتحاد العاصمة بالشكر والتقدير للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة التي حمل فيها ألوان النادي. مثمنة التزامه ومساهمته داخل الفريق. كما تمنت له النجاح والتوفيق في مسيرته الكروية المقبلة.

وتؤكد إدارة النادي أنها ستواصل العمل على تعزيز المجموعة بما يخدم أهداف الفريق ويضمن جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.