اتحاد العاصمة.. قناوي سيخضع لعملية جراحية على مستوى الركبة بمركز أسبيتار

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، أن صانع الألعاب، غيلاس قناوي، سيتنقل إلى قطر لإجراء عملية جراحية على مستوى الركبة.

وحسب بيان إدارة “سوسطارة”، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن اللاعب، غيلاس قناوي، سيغادر يوم الجمعة إلى قطر. من أجل إجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى الأربطة الصليبية للركبة. في المركز الطبي المرموق أسبيتار، وستشمل فترة العلاج عملية إعادة التأهيل العضلي.

وأشادت إدارة الاتحاد، في بيانها، بالدور الكبير الذي قامت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على رأسها، وليد صادي، الذي قام بكل الإجراءات لتسهيل تنقل اللاعب إلى مركز أسبيتار. وهي الخطوة التي كان لها أثر إيجابي على معنويات اللاعب.

وفي ختام البيان، تمنت إدارة اتحاد العاصمة الشفاء العاجل والعودة القوية إلى الملاعب، لغيلاس قناوي.