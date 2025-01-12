اتحاد العاصمة متقدم في الشوط الأول أمام أورابا البوتسواني

أنهى اتحاد العاصمة شوطه الأول متفوقا بهدف من دون مقابل، أمام مضيفه أورابا يونايتد البوتسواني، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجّل سيكو غاساما الهدف الأول لممثل الكرة الجزائرية في الدقيقة لـ 14 من عمر اللقاء.

وفي حال الفوز سيرفع الاتحاد رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة. ويتأهل بصفة رسمية إلى ربع النهائي قبل جولة وحيدة على نهاية دور المجموعات.