إعــــلانات
الرياضة

اتحاد العاصمة متقدم في الشوط الأول أمام أورابا البوتسواني

بقلم محمد لمين صحراوي
اتحاد العاصمة متقدم في الشوط الأول أمام أورابا البوتسواني
  • 319
  • 0

أنهى اتحاد العاصمة شوطه الأول متفوقا بهدف من دون مقابل، أمام مضيفه أورابا يونايتد البوتسواني، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجّل سيكو غاساما الهدف الأول لممثل الكرة الجزائرية في الدقيقة لـ 14 من عمر اللقاء.

وفي حال الفوز سيرفع الاتحاد رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة. ويتأهل بصفة رسمية إلى ربع النهائي قبل جولة وحيدة على نهاية دور المجموعات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/SKm8M
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر