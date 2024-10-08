اتحاد العاصمة مهدد بـ”الويكلو”!

وجهت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، أمس الاثنين، ثاني إنذار لاتحاد العاصمة، وغرامتين ماليتين قدرهما 400 ألف دينار.

وهذا على خلفية استعمال أنصاره الألعاب النارية ورميها إلى أرضية الميدان، في مواجهتي اتحاد بسكرة ومولودية البيض. بالرغم من عدم إلحاق أي ضرر جسدي في المواجهتين الأخيريتين داخل الديار، اللتين احتضنهما ملعب نيلسون مانديلا.

ونشرت إدارة “سوسطارة”، بياناً، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، وجهته إلى أنصار الفريق. طالبتهم من خلاله بضرورة تفادي تكرار هذه التصرفات في المواجهات الثلاث القادمة أمام ترجي مستغانم، شباب بلوزداد وأولمبي الشلف.

وذلك لتفادي عقوبة لعب مباراة “الداربي الكبير” أمام مولودية الجزائر دون جمهور.