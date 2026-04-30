اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد في صراع لفض الشراكة والظفر بالكأس العاشرة

سيكون ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الخامسة، مسرحا، لقمة نهائي كأس الجزائر 2026، الذي سيجمع بين اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد.

ويعد هذا النهائي المرتقب بين اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، هو النهائي السابع الذي يجمع الفريقين، في تاريخ منافسة كأس الجزائر.

كما يحمل هذا النهائي، طابع تنافسي بين الفريقين، باعتبار أن كل منهما يملك 9 ألقاب من كأس الجزائر، وسيكون نهائي اليوم، فرصة لفض الشراكة، وفرض الزعامة على منافسة الكأس.

وبالنظر لكل هذه المعطيات، من المنتظر أن يكون نهائي كأس الجزائر 2026، بين اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، مليئا بالإثارة، ومفتوحا على كل الاحتمالات.